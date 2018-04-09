Все депутаты Госдумы от Тамбовской области поддержали выступления спикера Комментариев: 0



«Вся речь основана на задачах президента и защите наших граждан. Просит принять зеркальные меры правительства к странам, примкнувших к санкциям против нас. Нельзя допустить, когда нашу порядочность они воспринимают как слабость» - считает депутат.



Парламентарий добавил, что выступление получило аплодисменты от всех партий. В частности председатель комитета Государственной Думы, депутат от Тамбовской области Тамара Плетнева восторженно ему заявила, что выступление Вячеслава Володина хорошо не только с точки зрения экономики, но и отношения ко всем гражданам. Следовательно, все депутаты Госдумы от Тамбовской области, вне зависимости от политических предпочтений, поддержали выступления спикера. После отчета о деятельности Правительства РФ в Государственной Думе ФС РФ слово взял спикер парламента, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Володин. Депутат-единоросс Николай Панков отметил, что на отчете были подняты актуальные вопросы: санкции, импортозамещение, строительство жилья и президентские социальные инициативы.«Вся речь основана на задачах президента и защите наших граждан. Просит принять зеркальные меры правительства к странам, примкнувших к санкциям против нас. Нельзя допустить, когда нашу порядочность они воспринимают как слабость» - считает депутат.Парламентарий добавил, что выступление получило аплодисменты от всех партий. В частности председатель комитета Государственной Думы, депутат от Тамбовской области Тамара Плетнева восторженно ему заявила, что выступление Вячеслава Володина хорошо не только с точки зрения экономики, но и отношения ко всем гражданам. Следовательно, все депутаты Госдумы от Тамбовской области, вне зависимости от политических предпочтений, поддержали выступления спикера.



