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Поисковые отряды заступили на «Вахту памяти»
На Воздвиженском кладбище прошло торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти», на этот раз заступили 26 поисковых отрядов. Около 250 студентов и школьников получили направления на предстоящие экспедиции. Тамбовскими отрядами было найдено и эксгумировано 73 останков погибших воинов, а установлено в результате поисковых экспедиций только 3 имени.
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