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На голову девочки упал камень с жилого дома
Вчера, 07:34
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После публикации на LifeTambov следственный комитет по Тамбовской области начал проверку по факту падение камня с крыши жилого дома на Мичуринской на голову девочке, которая шла в школу. Девочка получила серьезные ранения - сотрясение головного мозга и перелом лобной кости.
Во время проверки следственными органами будет дана правовая оценка случившейся ситуации, в том числе работе сотрудников управляющей компании и принято процессуальное решение.
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