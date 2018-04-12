До срока представления деклараций остались считанные дни Комментариев: 0



Декларации должны представить граждане, получившие доход от сдачи в аренду любого имущества, от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее 5 лет, а также движимого имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет.



Отчитаться должны граждане, получившие в дар имущество не от близких родственников, и индивидуальные предприниматели, не применяющие специальные налоговые режимы, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет; ряд других категорий тамбовчан.



Причем, декларация в обязательном порядке должна быть представлена независимо от того, есть сумма налога к уплате или нет. Заплатить налог на доходы на основании представленной декларации необходимо не позднее 16 июля 2018 года.

А вот граждане, претендующие на налоговые вычеты при покупке в прошлом году жилья, при оплате лечения или обучения, могут представить декларацию и подать документы в течение всего года.



23 и 24 апреля в рамках декларационной кампании в здании инспекции по б.Строителей, 4 с 9 до 20 часов пройдут очередные «Дни открытых дверей». Специалисты инспекции расскажут о том, кому необходимо представить декларацию, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами. Граждане, обязанные отчитаться о полученных в прошлом году доходах, смогут на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.



Отдел работы с налогоплательщиками

ИФНС России по г.Тамбову.

К завершению близится кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2017 году. Последний день, когда можно представить декларации без штрафных санкций - 3 мая. С 5 апреля декларации от физических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются в здании Инспекции по адресу: б.Строителей, 4.Декларации должны представить граждане, получившие доход от сдачи в аренду любого имущества, от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее 5 лет, а также движимого имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет.Отчитаться должны граждане, получившие в дар имущество не от близких родственников, и индивидуальные предприниматели, не применяющие специальные налоговые режимы, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет; ряд других категорий тамбовчан.Причем, декларация в обязательном порядке должна быть представлена независимо от того, есть сумма налога к уплате или нет. Заплатить налог на доходы на основании представленной декларации необходимо не позднее 16 июля 2018 года.А вот граждане, претендующие на налоговые вычеты при покупке в прошлом году жилья, при оплате лечения или обучения, могут представить декларацию и подать документы в течение всего года.23 и 24 апреля в рамках декларационной кампании в здании инспекции по б.Строителей, 4 с 9 до 20 часов пройдут очередные «Дни открытых дверей». Специалисты инспекции расскажут о том, кому необходимо представить декларацию, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами. Граждане, обязанные отчитаться о полученных в прошлом году доходах, смогут на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.



