Кирсановский сахарный завод стал рекордсменом в стране 0 В России завершился сезон переработки сахарной свеклы. Последним 4 апреля остановил производство Кирсановский сахарный завод «Кристалл» группы «АСБ»в Тамбовской области, проработав 227 дней.

В результате пожаров в Тамбовской области погибло 16 человек 0 По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области в январе-марте 2018 г. в регионе зарегистрировано 208 пожаров, что на 3,7% меньше января-марта прошлого года.

В Сампурском районе снова экологическая катастрофа? 0 Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в пруду села Ивановка Сампурского района Тамбовской области.

Александр Никитин отчитался перед депутатами за 2017 год 0 В пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отчитался о результатах деятельности администрации за 2017 год.

До срока представления деклараций остались считанные дни 0 К завершению близится кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2017 году. Последний день, когда можно представить декларации без штрафных санкций - 3 мая. С 5 апреля декларации от физических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются в здании Инспекции по адресу:

Запасной выход из детского Центра загроможден предметами мебели 0 Прокуратурой Октябрьского района г.Тамбова проведена проверка по вопросу соблюдения в детском центре «Солнечный лучик» требований законодательства о пожарной безопасности и о лицензировании.

На голову девочки упал камень с жилого дома 0 После публикации на LifeTambov следственный комитет по Тамбовской области начал проверку по факту падение камня с крыши жилого дома на Мичуринской на голову девочке, которая шла в школу.

Внимание! В центре города будет ограничено движение 0 Во время заседания Тамбовской областной Думы 13 апреля в центре города Тамбова, когда будет выступать глава администрации Тамбовской области Александр Никитин со своим ежегодным отчетом, ограничат движение транспорта.

Поисковые отряды заступили на «Вахту памяти» 0 На Воздвиженском кладбище прошло торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти», на этот раз заступили 26 поисковых отрядов.

Все депутаты Госдумы от Тамбовской области поддержали выступления спикера 0 После отчета о деятельности Правительства РФ в Государственной Думе ФС РФ слово взял спикер парламента, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Володин.

Последнее заседание Тамбовской городской Думы прогуляли 12 депутатов 0 Тамбовская городская Дума на своем официальном сайте опубликовала первую информацию по результатам мониторинга посещаемости депутатами комитетов и заседаний.

УФАС выдало предупреждение пяти городским администрациям 0 На основе обращения прокуратуры Тамбовской области в марте-апреле 2018 года Тамбовское УФАС России выдало предупреждения администрациям городов: Рассказово, Кирсанова, Котовска, Уварово и Моршанска о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства связанного с порядком

Вынесен приговор экс-сотруднику УФСИН обокравшего осужденного 0 Суд вынес приговор экс-сотруднику УФСИН, который работал в исправительной колонии № 3 в поселке Зеленый Рассказовского района.

В Тамбове прошла эвакуация из поликлиники № 6 0 В рамках плановых учений 8 апреля, пожарные эвакуировали пациентов и медицинский персонал из поликлиники №6 города Тамбова.

Ситуация с паводком в Тамбовской области продолжает усугубляться 0 В настоящее время в Тамбовской области в зоне подтопления находится 10 муниципальных районов, 2 городских округа и 7 участков дорог, десятки домов оказались подтоплены.

Конкурсный отбор без конкурса – УФАС вынесло решение по центральному рынку 0 Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовский Центральный Рынок» 05.03.2018 опубликовало на сайте закупок проведении запроса котировок на комплексную уборку территории рынка.

Конкурсный отбор по выбору регионального оператора по ТБО признан недействительным 0 Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по иску прокуратуры в интересах Тамбовской области, в целях защиты публичных интересов жителей региона к Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области и к АО «Тамбовская Сетевая Компания» о признании недействительным конкурсного отбора регионального

Внимание! Из-за паводка перекрыты отдельные трассы в Тамбовской области 0 Из-за сильного паводка на территории Тамбовской области ряд автомобильных дорог закрыты для движения транспорта.

Продолжается разбирательство по делу «игорной империи» 0 В настоящее время правоохранительные органы продолжат распутывать уголовное дело, связанное с организацией подпольных игровых клубов на территории Тамбовской области.