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Кирсановский сахарный завод стал рекордсменом в стране
Вчера, 14:37
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В России завершился сезон переработки сахарной свеклы. Последним 4 апреля остановил производство Кирсановский сахарный завод «Кристалл» группы «АСБ»в Тамбовской области, проработав 227 дней. Предприятие практически с октября работало с колес с минимальными запасами свеклы в призаводских кагатах и выработало рекордные 100,1 тыс. т сахара – сообщает федеральный ресурс agroinvestor.
«Сотрудники предприятия и оборудование выдержали напряженный темп работы, мы переработали рекордные объемы сахарной свеклы, не было серьезных технологических отказов. Оперативно решали все возникающие вопросы. Приступили к ремонтным работам, предстоит немало сделать, в том числе по ремонту выпарной станции и других элементов технологической схемы производства» - отмечает директор ООО «Кристалл» Василий Коновалов.
«Опыт показывает, что правильный выбор семян гибридов сахарной свеклы и комплекса сельскохозяйственной техники, оттачивание всех агротехнологий, внедрение оптимальных систем уборки, транспортировки, перевалки и полевого кагатирования с минимизацией потерь хранения позволяет перерабатывать сахарную свеклу более семи месяцев в большинстве свеклосахарных регионов России с более континентальным климатом (кроме Юга)», — рассказывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
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