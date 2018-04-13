Шамояна освободили от уголовной ответственности Комментариев: 0



Реализуя возникший преступный умысел, используя рабочую силу работников организации без надлежащей оплаты их труда, хотя имея на это деньги, достоверно зная о юридической неграмотности большинства подчиненных ему работников, не выплачивал работникам ООО «Рони» заработную плату, направляя деньги на другие расходы, в том числе покупку автомобилей. Всего подотчетных средств в период с расчетного счета ООО «Рони» списано более 19 млн. руб.



Органами предварительного расследования действия Шамояна Р.М. квалифицированы по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации.



В тоже время Старший следователь следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области с согласия руководителя обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прокурор не возражал против прекращения уголовного дела в отношении Шамояна Р.М.



Учитывая, что Шамоян Р.М. впервые совершил преступление, вину признал, в содеянном раскаялся, загладил причиненный преступлением вред потерпевшим, по месту жительства характеризуется положительно, судом было принято решение освободить его от уголовной ответственности. Назначить Шамояну меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 220 000 Шамоян Р.М. будучи директором строительной организации ООО «Рони» совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из корыстной заинтересованности руководителем организации, при следующих обстоятельствах.Реализуя возникший преступный умысел, используя рабочую силу работников организации без надлежащей оплаты их труда, хотя имея на это деньги, достоверно зная о юридической неграмотности большинства подчиненных ему работников, не выплачивал работникам ООО «Рони» заработную плату, направляя деньги на другие расходы, в том числе покупку автомобилей. Всего подотчетных средств в период с расчетного счета ООО «Рони» списано более 19 млн. руб.Органами предварительного расследования действия Шамояна Р.М. квалифицированы по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации.В тоже время Старший следователь следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области с согласия руководителя обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прокурор не возражал против прекращения уголовного дела в отношении Шамояна Р.М.Учитывая, что Шамоян Р.М. впервые совершил преступление, вину признал, в содеянном раскаялся, загладил причиненный преступлением вред потерпевшим, по месту жительства характеризуется положительно, судом было принято решение освободить его от уголовной ответственности. Назначить Шамояну меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 220 000



