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Александр Бабаков входит в тройку богатейших сенаторов в стране
Сегодня, 08:20
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Согласно декларации о доходах, сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков в прошлом году заработал 564 миллиона рублей, он входит в тройку самых богатых сенаторов страны. Его опередили только Сулейман Керимов от Дагестана с доходом в 2,8 млрд и Валерий Понамарев от Камчатки с доходом в 1,8 млрд рублей.
Доходы другого сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева составили более 5 млн рублей.
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