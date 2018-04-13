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Тарифы на перевозки пассажиров взлетели на 20 и более процентов

Сегодня, 20:47
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Тарифы на перевозки пассажиров взлетели на 20 и более процентовС 10 апреля 2018 г. изменились тарифы на перевозки пассажиров и багажа на большинстве межмуниципальных (внутриобластных) автобусных маршрутов, заказчиком перевозок по которым является управление автомобильных дорог и транспорта области. Тарифы по решению перевозчиков увеличены в среднем на 20-23 процента.

По мнению администрации Тамбовской области повышение законно и связано с ростом стоимости традиционных видов топлива, запасных частей, шин, энергоносителей и др. и с учетом платежеспособного спроса на транспортные услуги. В тоже время депутат городской Думы, Артем Александров, по просьбе жителей города направил обращение в прокуратуру области с просьбой организовать проверку по вопросу законности значительного увеличения тарифов на перевозки в автобусах по большинству межмуниципальных (внутриобластных) маршрутов.
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Тарифы на перевозки пассажиров взлетели на 20 и более процентов

Сегодня, 20:47
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С 10 апреля 2018 г. изменились тарифы на перевозки пассажиров и багажа на большинстве межмуниципальных (внутриобластных) автобусных маршрутов, заказчиком перевозок по которым является управление автомобильных дорог и транспорта области.

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