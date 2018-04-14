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» » Сегодня в северной части города отключат электричество

Сегодня в северной части города отключат электричество

Сегодня, 08:09
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Сегодня с 10:00 до 11:00 часов будет прекращена подача электроэнергии в северной части города Тамбова в микрорайонах Радужный, Солнечный и Ласки. Неудобства связаны с плановыми работами на электрических сетях.
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