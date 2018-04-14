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Представлена афиша Рыбаковского фестиваля
Сегодня, 08:15
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С 12 мая в Тамбове на базе драматического театра стартует XII театральный фестиваль имени Н.Х.Рыбаковского. Событие, которое ждет все черноземье (и не только), событие к которому готовятся все театры, событие номер один в театральной жизни Тамбовщины.
В его программе 13 спектаклей, откроет фестиваль драматический театр «На Литейном» из Санкт-Петербурга со спектаклем «Отцы и сыновья».
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