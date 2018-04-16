|
|
Начальник УМВД области Николай Скоков провёл личный приём
Вчера начальник УМВД области Николай Скоков провёл личный приём граждан. На прием пришло 9 человек, все посетители были внимательно выслушаны. Вопросы касались различных сфер – хода расследования уголовных дел, незаконного захвата земельных участков, трудоустройства. Как отмечает главный полицейский области - мы хотим помочь всем людям.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Сенаторы профильного комитета Совета Федерации поддержали создание в Тамбовской области инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина» с проектом выступил на заседании глава администрации Александр Никитин.
Вчера начальник УМВД области Николай Скоков провёл личный приём граждан. На прием пришло 9 человек, все посетители были внимательно выслушаны.
Подписано постановление администрации города Тамбова, что с 19 апреля начинается постепенное отключение отопления.
С 12 мая в Тамбове на базе драматического театра стартует XII театральный фестиваль имени Н.Х.Рыбаковского.
Сегодня с 10:00 до 11:00 часов будет прекращена подача электроэнергии в северной части города Тамбова в микрорайонах Радужный, Солнечный и Ласки.
С 10 апреля 2018 г. изменились тарифы на перевозки пассажиров и багажа на большинстве межмуниципальных (внутриобластных) автобусных маршрутов, заказчиком перевозок по которым является управление автомобильных дорог и транспорта области.
Сегодня на отдельных новостных порталах города Тамбова появилась информация о том, что якобы вуз лишен аккредитации по ряду направлений, что не соответствует действительности.
Согласно декларации о доходах, сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков в прошлом году заработал 564 миллиона рублей, он входит в тройку самых богатых сенаторов страны.
Шамоян Р.М. будучи директором строительной организации ООО «Рони» совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из корыстной заинтересованности руководителем организации, при следующих обстоятельствах.
В России завершился сезон переработки сахарной свеклы. Последним 4 апреля остановил производство Кирсановский сахарный завод «Кристалл» группы «АСБ»в Тамбовской области, проработав 227 дней.
По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области в январе-марте 2018 г. в регионе зарегистрировано 208 пожаров, что на 3,7% меньше января-марта прошлого года.
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в пруду села Ивановка Сампурского района Тамбовской области.
В пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отчитался о результатах деятельности администрации за 2017 год.
К завершению близится кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2017 году. Последний день, когда можно представить декларации без штрафных санкций - 3 мая. С 5 апреля декларации от физических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются в здании Инспекции по адресу:
Прокуратурой Октябрьского района г.Тамбова проведена проверка по вопросу соблюдения в детском центре «Солнечный лучик» требований законодательства о пожарной безопасности и о лицензировании.
После публикации на LifeTambov следственный комитет по Тамбовской области начал проверку по факту падение камня с крыши жилого дома на Мичуринской на голову девочке, которая шла в школу.
Во время заседания Тамбовской областной Думы 13 апреля в центре города Тамбова, когда будет выступать глава администрации Тамбовской области Александр Никитин со своим ежегодным отчетом, ограничат движение транспорта.
На Воздвиженском кладбище прошло торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти», на этот раз заступили 26 поисковых отрядов.
После отчета о деятельности Правительства РФ в Государственной Думе ФС РФ слово взял спикер парламента, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Володин.
Тамбовская городская Дума на своем официальном сайте опубликовала первую информацию по результатам мониторинга посещаемости депутатами комитетов и заседаний.
На основе обращения прокуратуры Тамбовской области в марте-апреле 2018 года Тамбовское УФАС России выдало предупреждения администрациям городов: Рассказово, Кирсанова, Котовска, Уварово и Моршанска о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства связанного с порядком