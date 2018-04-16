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Отопительный сезон 2017−2018 прошел в штатном режиме
Еще недавно в городе Тамбове была очень сложная ситуация с прохождением отопительного сезона, особенно в северной части города. Отопительный сезон 2017−2018 прошел в штатном режиме, по информации ПАО «Квадра» количество аварий снизилось на 10%. Это связанно, прежде всего, с большими объемами ремонтных работ, в 2017 году на эти цели было направлено более 700 млн. рублей.
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