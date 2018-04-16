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В Тамбове начинаются гидравлические испытания инженерных сетей
Сегодня, 14:24
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25 апреля, в Тамбове стартуют гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей. Как рассказал главный инженер тамбовского филиала ПАО «Квадра» Алексей Нечаев на время испытаний подача горячей воды в жилых домах будет ограничена.
Первых отключение затронет жителей микрорайона ТЭЦ. С 25 по 29 апреля — Совхозный пер, Красносельская, Северная подстанция, Моршанское шоссе, пр. Энергетиков.
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