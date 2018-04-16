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Дети замерзали в образовательном учреждении
Сегодня, 14:39
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На днях суд обязал администрацию дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» и администрацию Сосновского района произвести замену оконных блоков в ряде групповых комнат и спальнях, а также в музыкальном зале филиала «Золотой ключик».
Основанием для принятия судебного решения послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что имеющиеся окна в указанных помещениях не соответствуют санитарным нормам и правилам: их невозможно открыть для проветривания помещения; в оконных рамах имеются огромные щели, а часть оконных рам попросту сгнили. Рамы в учреждении не менялись с 1976 года.
Все это не позволяет в полной мере обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания детей, которые замерзали, что нарушает их право на охрану жизни и здоровья.
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