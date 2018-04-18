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Александр Никитин стал лауреатом премии «Аграрная элита России»
В Москве в Государственном университете по землеустройству прошло торжественное награждение лауреатов Национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России». За вклад в развитие землеустройства в Российской Федерации глава администрации Тамбовской области Александр Никитин стал одним из лауреатов премии.
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В Москве в Государственном университете по землеустройству прошло торжественное награждение лауреатов Национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России».
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