Наиболее высокую заработную плату получают чиновники 0 Среднемесячная заработная плата работающего на предприятиях и в организациях Тамбовской области по полному кругу, по оценке, составила 24059,5 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 12,7% - сообщает Тамбовстат.

Не правомерная плата за капитальный ремонт 0 К депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову обратился житель города, проживающий по адресу: г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2Гпо вопросу законности начисления ООО «ЖилТехСервис» дополнительных услуг за установку общедомового прибора учета за июль и август 2017 г. в сумме - 3868,22

Разыскивается предполагаемый убийца женщины в парке Дружбы 0 Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой помочь установить личность мужчины, предположительно причастного к убийству женщины в парке Дружбы.

Александр Никитин стал лауреатом премии «Аграрная элита России» 0 В Москве в Государственном университете по землеустройству прошло торжественное награждение лауреатов Национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России».

Отопительный сезон продлили 0 Погода внесла свои коррективы, на смену теплому воздушному фронту пришло похолодание.

Дети замерзали в образовательном учреждении 0 На днях суд обязал администрацию дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» и администрацию Сосновского района произвести замену оконных блоков в ряде групповых комнат и спальнях, а также в музыкальном зале филиала «Золотой ключик».

В Тамбове начинаются гидравлические испытания инженерных сетей 0 25 апреля, в Тамбове стартуют гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей.

Завтра пройдет «Марафон здоровья» 0 Завтра в районе ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове временно перекроют движение.

Отопительный сезон 2017−2018 прошел в штатном режиме 0 Еще недавно в городе Тамбове была очень сложная ситуация с прохождением отопительного сезона, особенно в северной части города.

Сенаторы поддержали идею создания «Мичуринской долины» 0 Сенаторы профильного комитета Совета Федерации поддержали создание в Тамбовской области инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина» с проектом выступил на заседании глава администрации Александр Никитин.

Начальник УМВД области Николай Скоков провёл личный приём 0 Вчера начальник УМВД области Николай Скоков провёл личный приём граждан. На прием пришло 9 человек, все посетители были внимательно выслушаны.

Отопительный сезон завершится завтра 0 Подписано постановление администрации города Тамбова, что с 19 апреля начинается постепенное отключение отопления.

Представлена афиша Рыбаковского фестиваля 0 С 12 мая в Тамбове на базе драматического театра стартует XII театральный фестиваль имени Н.Х.Рыбаковского.

Сегодня в северной части города отключат электричество 0 Сегодня с 10:00 до 11:00 часов будет прекращена подача электроэнергии в северной части города Тамбова в микрорайонах Радужный, Солнечный и Ласки.

Тарифы на перевозки пассажиров взлетели на 20 и более процентов 0 С 10 апреля 2018 г. изменились тарифы на перевозки пассажиров и багажа на большинстве межмуниципальных (внутриобластных) автобусных маршрутов, заказчиком перевозок по которым является управление автомобильных дорог и транспорта области.

Образовательная деятельность в ТГТУ продолжается 0 Сегодня на отдельных новостных порталах города Тамбова появилась информация о том, что якобы вуз лишен аккредитации по ряду направлений, что не соответствует действительности.

Александр Бабаков входит в тройку богатейших сенаторов в стране 0 Согласно декларации о доходах, сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков в прошлом году заработал 564 миллиона рублей, он входит в тройку самых богатых сенаторов страны.

Шамояна освободили от уголовной ответственности 0 Шамоян Р.М. будучи директором строительной организации ООО «Рони» совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из корыстной заинтересованности руководителем организации, при следующих обстоятельствах.

Кирсановский сахарный завод стал рекордсменом в стране 0 В России завершился сезон переработки сахарной свеклы. Последним 4 апреля остановил производство Кирсановский сахарный завод «Кристалл» группы «АСБ»в Тамбовской области, проработав 227 дней.

В результате пожаров в Тамбовской области погибло 16 человек 0 По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области в январе-марте 2018 г. в регионе зарегистрировано 208 пожаров, что на 3,7% меньше января-марта прошлого года.