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Не правомерная плата за капитальный ремонт
Сегодня, 06:41
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К депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову обратился житель города, проживающий по адресу: г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2Гпо вопросу законности начисления ООО «ЖилТехСервис» дополнительных услуг за установку общедомового прибора учета за июль и август 2017 г. в сумме - 3868,22 руб. Более того заявителю стали начислять пени за неуплату данной суммы.
Заявитель является нанимателем квартиры в указанном доме на основании договора социального найма жилого помещения. В соответствии с действующим законодательством обязанность по оснащению домов общедомовыми приборами учета возложена на собственников жилых помещений. Функцию наймодателя осуществляет МКУ «Долговой центр». Следовательно, начисление дополнительных услуг ООО «ЖилТехСервис» незаконно.
Депутат обратился в прокуратуру Октябрьского района города Тамбова. По итогам проверки эти работы были отнесены к капитальному ремонту, в ООО «ЖилТехСервис» направлено представление об устранении нарушений закона с требованием произвести возврат неосновательно начисленной суммы. «Подобная ситуация не редкость, многие управляющие компании пользуются правовой безграмотностью населения и обдирают сверх положенного» - отмечает депутат.
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