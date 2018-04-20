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Назначен новый префект микрорайона «Уютный»
Вчера, 07:10
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Вчера в Тамбове создали еще одну общественную префектуру на территории микрорайона «Уютный». В ее состав вошли дома расположенные в границах улиц Мичуринская, Свободная, Рылеева и Агапкина (нечетная сторона). Префектом назначена Ольга Андреева, директор управляющей компании «Современник».
Как отмечает портал «Новый Тамбов» первоначальная идея создания префектур через выборы префектов погибла на корню. Как отметила заместитель главы администрации города Антонина Колодина, в голосовании участвовало 104 человека. Помимо жителей микрорайона здесь были замечены активисты МГЕР и представители правящей партии.
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