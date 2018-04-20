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Депутат областной Думы подал на администрацию города в суд
Вчера, 07:27
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Предприниматель, депутат Тамбовской областной Думы Денис Илларионов подал на администрацию города Тамбова в суд по вопросу признания права собственности на нежилое здание, общей площадью 531,8 кв.м., литер Щ, по адресу г. Тамбов, ул.Бастионная, 25. Арбитражный суд Тамбовской области возбудил производство по делу.
Порой владельцы недвижимого имущества сталкиваются с проблемой оформления права собственности в обычном порядке. Как правило, такая ситуация складывается вследствие наличия спора между предпринемателем и государственными органами или между участниками реализации проекта по строительству здания (комплекса зданий). В этом случае вопрос решается в судебном порядке.
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