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В Кирсанове чествовали первых призывников 2018 года
Сегодня, 07:24
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20 апреля в ЦД "Золотой витязь" в городе Кирсанове чествовали первых призывников 2018 г. «Вы должны понимать, что призываетесь с г. Кирсанова, а воины-кирсановцы всегда отличались преданностью, самоотверженностью и взаимовыручкой. Во время службы старайтесь быть достойными продолжателями старших поколений», — отметил военный комиссар А. В. Мелехин.
Кроме того призывников благословил иерей Алексий. Он выступил с напутственной речью, окропил ребят святой водой и подарил каждому призывнику по иконе.
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