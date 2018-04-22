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» » На пять месяцев перекроют трассу

На пять месяцев перекроют трассу

Сегодня, 11:02
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На пять месяцев перекроют трассу С 21 мая до 31 октября 2018 года будут введены ограничения движения транспортных средств на трассе «Каспий» — Кариан — Строганово (4+418 км - 7+452 км). Дорога проходит по территории Знаменского района. Это связано с тем, что буду проводиться масштабные работы по реконструкции данного участка дороги.

Движение транспортных средств будет осуществляться в объезд по автомобильной дороге «Каспий»-Текино-Тамбов-Котовск-Старчики- Кариан-Строганово-Сампур.
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На пять месяцев перекроют трассу

Сегодня, 11:02
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С 21 мая до 31 октября 2018 года будут введены ограничения движения транспортных средств на трассе «Каспий» — Кариан — Строганово (4+418 км - 7+452 км).

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