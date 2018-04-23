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» » В заброшенном доме нашли тело подростка

В заброшенном доме нашли тело подростка

Сегодня, 07:24
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22 апреля в недостроенном заброшенном частном доме было найдено тело 13-летней школьницы. Смерть девушки наступила от отравления неустановленным веществом. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили рядом с телом девочки полимерный пакет и флакон освежителя воздуха. Следственными органами назначены соответствующие экспертизы.
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