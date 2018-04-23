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Прекращено уголовное дело в отношении ПАО «Пигмент» – ущерб возмещен
Сегодня, 07:42
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Правоохранительными органами было проведено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере ПАО «Пигмент». Уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль организации за 2013 года и 2014 год на общую сумму более 180 миллионов рублей произошло путем включения в налоговые декларации недостоверных сведений.
По информации следственных органов, задолженность акционерного общества в размере более 250 миллионов рублей полностью погашена, в этой связи уголовное дело прекращено.
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