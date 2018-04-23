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За распространение порнографических материалов молодой человек получил 7 лет
Сегодня, 07:37
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Вынесен приговор 30-летнему мужчине, который был признан виновным в развращении школьницы и распространении порнографических материалов через интернет. Следственными органами установлено, что в августе 2016 года мужчина через социальную сеть «ВКонтакте» познакомился со школьницей. Преступник стал вести с ней интимную переписку, а также отправил ей свою фотографию непристойного характера. Родственники девочки обнаружили данную переписку в ее телефоне и обратились в полицию.
За данные преступления мужчине было назначено судом наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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