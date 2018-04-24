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ГИБДД России теперь принимает и в «Единой России»
Сегодня, 08:50
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В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» в городе Тамбове открыли общественную приемную. Первый прием граждан провел сам начальник управления ГИБДД России по Тамбовской области Олег Демин. При этом координировать проект в Тамбовской области будет депутат Тамбовской областной Думы Александр Орионов.
Первый обратившийся Альберт Дорожкин, руководитель строительной компании, который попросил грамотно организовать дорожное движение в микрорайоне где компания ведет строительные работы.
Приемная располагается по адресу: г.Тамбов, ул.Широкая, д.6, оф.13.
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