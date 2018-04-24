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Рыбаки Тамбовской области проведут открытие сезона
29 апреля в Тамбове на пересечении улиц Набережная и Гоголя, пройдет областной турнир по ловле донной удочкой, открытие сезона 2018. Обращаем ваше внимание, что обязательна предварительная регистрация. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 28.04.2018г.:
- по телефонам: 8 (9027) 22-06-06, 8(953) 708-88-11.
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На заседании Тамбовской городской Думы принято решение о передаче безвозмездно в собственность Тамбовской Епархии РПЦ спортивной школы и земельного участка под зданием по адресу: город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 2.
29 апреля в Тамбове на пересечении улиц Набережная и Гоголя, пройдет областной турнир по ловле донной удочкой, открытие сезона 2018.
В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» в городе Тамбове открыли общественную приемную.
На прошедшем заседании Тамбовской городской Думы народные избранники поддержали проект постановления главы администрации Тамбовской области «О внесении изменений в предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».
Правоохранительными органами было проведено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере ПАО «Пигмент».
Вынесен приговор 30-летнему мужчине, который был признан виновным в развращении школьницы и распространении порнографических материалов через интернет.
22 апреля в недостроенном заброшенном частном доме было найдено тело 13-летней школьницы.
С 21 мая до 31 октября 2018 года будут введены ограничения движения транспортных средств на трассе «Каспий» — Кариан — Строганово (4+418 км - 7+452 км).
По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Тамбовской области ожидаются серьезные заморозки до – 6 градусов.
20 апреля в ЦД "Золотой витязь" в городе Кирсанове чествовали первых призывников 2018 г.
1 мая в Тамбове представители политических партий, областного объединения профсоюзов, примут участие в торжественном шествии.
В первом квартале 2018 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 3011 преступлений, что на 4,5% больше периода прошлого года – сообщает Тамбовстат.
В матче 34-го тура первенства ФНЛ футбольный клуб «Тамбов» дома добился победы над ярославским «Шинником».
На заседании Тамбовской городской Думы в следующую среду будет рассмотрен вопрос о передаче безвозмездно в собственность Тамбовской Епархии РПЦ спортивной школы и земельного участка под зданием по адресу: город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 2.
В Испании завершился процесс по делу об отмывании денег российскими гражданами, связанными с тамбовско-малышевской группировкой.
Предприниматель, депутат Тамбовской областной Думы Денис Илларионов подал на администрацию города Тамбова в суд по вопросу признания права собственности на нежилое здание, общей площадью 531,8 кв.м., литер Щ, по адресу г. Тамбов, ул.Бастионная, 25.
Вчера в Тамбове создали еще одну общественную префектуру на территории микрорайона «Уютный».
Среднемесячная заработная плата работающего на предприятиях и в организациях Тамбовской области по полному кругу, по оценке, составила 24059,5 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 12,7% - сообщает Тамбовстат.
К депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову обратился житель города, проживающий по адресу: г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2Гпо вопросу законности начисления ООО «ЖилТехСервис» дополнительных услуг за установку общедомового прибора учета за июль и август 2017 г. в сумме - 3868,22
Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой помочь установить личность мужчины, предположительно причастного к убийству женщины в парке Дружбы.
В Москве в Государственном университете по землеустройству прошло торжественное награждение лауреатов Национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России».