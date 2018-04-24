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Депутаты передали здание спортивной школы Тамбовской Епархии
Сегодня, 09:01
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На заседании Тамбовской городской Думы принято решение о передаче безвозмездно в собственность Тамбовской Епархии РПЦ спортивной школы и земельного участка под зданием по адресу: город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 2.
Как заявил председатель городской Думы Виктор Путинцев, муниципалитет выполняет указ президента и законодательство РФ. С ним не согласился депутат Артем Александров, который на заседании Думы отметил, что для принятия таких решений, нужно исходить из позиции жителей города. Стоимость земельного участка — более 27 млн. рублей. По итогам обсуждения вопроса решение было принято.
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