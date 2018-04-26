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В отношении гендиректора ЗАО «Стройконсалтинг» могут возбудить уголовное дело
Сегодня, 13:42
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Больше года на объекте по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, 46 не ведутся строительные работы. Застройщиком ЗАО «Стройконсалтинг» возведено лишь 3 этажа планируемого объекта долевого строительства.
Прокурорской проверкой, которая проведена по инициативе депутата городской Думы Артема Александрова установлено, что в производстве ОЭБ и ПК УМВД России по городу Тамбову находится материал проверки по факту нецелевого использования ЗАО «Стройконсалтинг» денежных средств участников долевого строительства. На первых порах было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора компании Р.М. Шамояна, но в связи с неполнотой проведенной проверки, прокуратурой указанное решение отменено, материал возвращен для дополнительной проверки.
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