|
Цены на овощи выросли на 14%
Сегодня, 13:52
Комментариев: 0
Версия для печати
В марте 2018 г. цены на продовольственные товары повысились на 0,5% для сравнения в марте 2017 г. снизились на 0,4% – сообщает Тамбовстат. Овощи подорожали на 14,3%, из них: морковь – на 41,0%, капуста свежая – на 39,2%, свекла – на 17,7%, лук – на 15,2%. Цена картофеля увеличилась на 37,4%. Из фруктов подорожали: бананы – на 16,2%, груши и яблоки – на 9,6-10,3%.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.