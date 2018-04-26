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» » Цены на овощи выросли на 14%

Цены на овощи выросли на 14%

Сегодня, 13:52
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Цены на овощи выросли на 14% В марте 2018 г. цены на продовольственные товары повысились на 0,5% для сравнения в марте 2017 г. снизились на 0,4% – сообщает Тамбовстат. Овощи подорожали на 14,3%, из них: морковь – на 41,0%, капуста свежая – на 39,2%, свекла – на 17,7%, лук – на 15,2%. Цена картофеля увеличилась на 37,4%. Из фруктов подорожали: бананы – на 16,2%, груши и яблоки – на 9,6-10,3%.
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Цены на овощи выросли на 14%

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