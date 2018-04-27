Штрафные санкции больше чем плата за основной долг Комментариев: 0



В частности компания «Агротех-Гарант Тамбов» за последние месяцы выиграла несколько судебных разбирательств, что примечательно нередко штрафные санкции больше чем плата за основной долг. К примеру, по решению арбитражного суда Тамбовской области с КФХ Косенкова Александра Александровича в пользу Агротех-Гарант Тамбов было взыскано основной долг по договору поставки в размере 9 млн. руб., проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 29 мая 2017г. по 27 ноября 2017г. в размере почти 5 млн. руб. и штраф в размере 3, 5 млн. руб. В соответствии с п. 6.2 договора за нарушение сроков оплаты покупатель обязан заплатить Продавцу штраф в следующих размерах за просрочку оплаты от одного месяца до трех месяцев - 20% от суммы неоплаченного товара, за просрочку оплаты от трех месяцев до шести месяцев - 40% от суммы неоплаченного товара и так далее по нарастающей.



После непродолжительного сотрудничества с данной группой компаний некоторые сельхозпроизводители встали на путь банкротства и разорения. Фермерские хозяйства Тамбовской области снова накрыла череда судебных разбирательств. Многие хозяйства не смогли во время расплатится по кредитам и за поставки сельхозинвентаря, материалов (семена, СЗР и т.д.). Прежде всего, это связано со снижением цен на сельхозпродукцию.В частности компания «Агротех-Гарант Тамбов» за последние месяцы выиграла несколько судебных разбирательств, что примечательно нередко штрафные санкции больше чем плата за основной долг. К примеру, по решению арбитражного суда Тамбовской области с КФХ Косенкова Александра Александровича в пользу Агротех-Гарант Тамбов было взыскано основной долг по договору поставки в размере 9 млн. руб., проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 29 мая 2017г. по 27 ноября 2017г. в размере почти 5 млн. руб. и штраф в размере 3, 5 млн. руб. В соответствии с п. 6.2 договора за нарушение сроков оплаты покупатель обязан заплатить Продавцу штраф в следующих размерах за просрочку оплаты от одного месяца до трех месяцев - 20% от суммы неоплаченного товара, за просрочку оплаты от трех месяцев до шести месяцев - 40% от суммы неоплаченного товара и так далее по нарастающей.После непродолжительного сотрудничества с данной группой компаний некоторые сельхозпроизводители встали на путь банкротства и разорения.



