Мемориальная компания Тамбовской области проиграла антимонопольщикам суд 0 На днях арбитражный суд Тамбовской области отказал Мемориальной компании Тамбовской области в удовлетворении заявленных требований об обжаловании решения Тамбовского УФАС России.

Штрафные санкции больше чем плата за основной долг 0 Фермерские хозяйства Тамбовской области снова накрыла череда судебных разбирательств. Многие хозяйства не смогли во время расплатится по кредитам и за поставки сельхозинвентаря, материалов (семена, СЗР и т.д.). Прежде всего, это связано со снижением цен на сельхозпродукцию.

Цены на овощи выросли на 14% 0 В марте 2018 г. цены на продовольственные товары повысились на 0,5% для сравнения в марте 2017 г. снизились на 0,4% – сообщает Тамбовстат.

В отношении гендиректора ЗАО «Стройконсалтинг» могут возбудить уголовное дело 0 Больше года на объекте по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, 46 не ведутся строительные работы. Застройщиком ЗАО «Стройконсалтинг» возведено лишь 3 этажа планируемого объекта долевого строительства.

Виктор Путинцев: «Ещё в 10 часов утра сегодня ничего не предвещало беды…» 0 Вчера в Тамбове практически весь депутатский корпус, представители префектуры, журналисты были подняты по крайне важному вопросу в сквере Баратынского вероломные предприниматели установили ларек с мороженным.

Завершился отопительный сезон 0 С сегодняшнего дня начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в жилые дома города Тамбова.

Депутаты передали здание спортивной школы Тамбовской Епархии 0 На заседании Тамбовской городской Думы принято решение о передаче безвозмездно в собственность Тамбовской Епархии РПЦ спортивной школы и земельного участка под зданием по адресу: город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 2.

Рыбаки Тамбовской области проведут открытие сезона 0 29 апреля в Тамбове на пересечении улиц Набережная и Гоголя, пройдет областной турнир по ловле донной удочкой, открытие сезона 2018.

ГИБДД России теперь принимает и в «Единой России» 0 В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» в городе Тамбове открыли общественную приемную.

Депутаты решили резко повысить тарифы на услуги ЖКХ 0 На прошедшем заседании Тамбовской городской Думы народные избранники поддержали проект постановления главы администрации Тамбовской области «О внесении изменений в предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

Прекращено уголовное дело в отношении ПАО «Пигмент» – ущерб возмещен 0 Правоохранительными органами было проведено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере ПАО «Пигмент».

За распространение порнографических материалов молодой человек получил 7 лет 0 Вынесен приговор 30-летнему мужчине, который был признан виновным в развращении школьницы и распространении порнографических материалов через интернет.

В заброшенном доме нашли тело подростка 0 22 апреля в недостроенном заброшенном частном доме было найдено тело 13-летней школьницы.

На пять месяцев перекроют трассу 0 С 21 мая до 31 октября 2018 года будут введены ограничения движения транспортных средств на трассе «Каспий» — Кариан — Строганово (4+418 км - 7+452 км).

В Тамбовской области ожидаются заморозки до – 6 градусов 0 По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Тамбовской области ожидаются серьезные заморозки до – 6 градусов.

В Кирсанове чествовали первых призывников 2018 года 0 20 апреля в ЦД "Золотой витязь" в городе Кирсанове чествовали первых призывников 2018 г.

В Тамбове пройдут первомайские демонстрации 0 1 мая в Тамбове представители политических партий, областного объединения профсоюзов, примут участие в торжественном шествии.

В Тамбовской области растет количество преступлений 0 В первом квартале 2018 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 3011 преступлений, что на 4,5% больше периода прошлого года – сообщает Тамбовстат.

«Тамбов» обыграл «Шинник» 0 В матче 34-го тура первенства ФНЛ футбольный клуб «Тамбов» дома добился победы над ярославским «Шинником».

Депутаты планируют безвозмездно передать Тамбовской Епархии здание спортшколы 0 На заседании Тамбовской городской Думы в следующую среду будет рассмотрен вопрос о передаче безвозмездно в собственность Тамбовской Епархии РПЦ спортивной школы и земельного участка под зданием по адресу: город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 2.