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Мемориальная компания Тамбовской области проиграла антимонопольщикам суд
Сегодня, 09:39
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На днях арбитражный суд Тамбовской области отказал Мемориальной компании Тамбовской области в удовлетворении заявленных требований об обжаловании решения Тамбовского УФАС России. Мемориальная компания, возглавляемая Иваным Зайцевым, обратилась с заявлением о признаках нарушения антимонопольного законодательства на рынке ритуальных услуг областного центра. При этом каких-либо документальных доказательств о фактах нарушения, а также о лицах, у которых данные сведения могут быть истребованы, заявителем представлено не было.
В связи с непредставлением документальных доказательств, подтверждающих доводы заявления, Тамбовское УФАС России оставило данное заявление без рассмотрения. Не согласившись с решением антимонопольного органа, компания обжаловало его в Арбитражном суде Тамбовской области, и с треском проиграла суд.
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