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В Тамбове перекроют улицу Мичуринская

Сегодня, 13:04
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Со 2 по 8 мая будет перекрыта часть улицы Мичуринская от улицы Карла Маркса до улицы Пензенской (за ЛДС «Кристалл») в городе Тамбове. Это связано с тем, что необходимо обеспечение безопасности дорожного движения во время проведения аварийно-восстановительных работ по улице Мичуринской. В настоящее время в этом районе проводятся работы по ремонту канализационного коллектора.
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В Тамбове перекроют движение

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