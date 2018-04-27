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Тамбовскому VLOG’у – год
Сегодня, 19:16
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29 апреля 2017 года тамбовские журналисты Александр Смолеев и Сергей Степанов разместили первое видео на аккаунте в YouTube под названием «Тамбовский VLOG». На канале уже размещено более 120 роликов, которые посвящены актуальным вопросам жизни Тамбовской области. В среднем просмотры видеороликов достигают 5-7 тысяч, а отдельные перевалили за сотню и даже приближаются к миллиону. Некоторые сюжеты попали в эфиры федеральных телеканалов.
«Героями наших видео становились самые разные люди – от бездомных обитателей теплотрассы до незарегистрированных кандидатов в президенты России... Мы хотим сказать спасибо всем тем, кто нас смотрит, лайкает, делает репосты у себя на страничке, говорит о нашем канале своим знакомым и не забывает нас поддерживать не только морально, но и материально!» - отметил на своей странице в социальной сети facebook Александр Смолеев.
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