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Экологическая акция "Всероссийский День посадки леса"
Управление лесами Тамбовской области проводит акцию "День посадке леса". Мероприятие состоится 4 мая 2018 года на территории Пригородного участкового лесничества (квартал 97, выдел 14). Управление приглашает всех желающих принять участие, начало - в 10:00.
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Управление лесами Тамбовской области проводит акцию "День посадке леса".
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С 21 мая до 31 октября 2018 года будут введены ограничения движения транспортных средств на трассе «Каспий» — Кариан — Строганово (4+418 км - 7+452 км).