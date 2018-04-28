Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Жители Тамбовской области просят сохранить санаторий «Инжавинский»

Администрация города Тамбова подала в суд на фирму депутата облдумы

Виктор Путинцев: «Ещё в 10 часов утра сегодня ничего не предвещало беды…»

Депутаты решили резко повысить тарифы на услуги ЖКХ

В Тамбовской области ожидаются заморозки до – 6 градусов

Депутаты планируют безвозмездно передать Тамбовской Епархии здание спортшколы

Наиболее высокую заработную плату получают чиновники

Разыскивается предполагаемый убийца женщины в парке Дружбы

Отопительный сезон завершится завтра

Образовательная деятельность в ТГТУ продолжается

Александр Никитин отчитался перед депутатами за 2017 год

УФАС выдало предупреждение пяти городским администрациям

» » Экологическая акция "Всероссийский День посадки леса"

Экологическая акция "Всероссийский День посадки леса"

Сегодня, 06:09
Комментариев: 0
Версия для печати
Экологическая акция "Всероссийский День посадки леса"Управление лесами Тамбовской области проводит акцию "День посадке леса". Мероприятие состоится 4 мая 2018 года на территории Пригородного участкового лесничества (квартал 97, выдел 14). Управление приглашает всех желающих принять участие, начало - в 10:00.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Всероссийский день посадки леса в Тамбовской области

Тамбовские школьники приняли участие в посадке леса

В области ведется весенняя посадка леса

Спортивный праздник для прекрасного пола

В тамбовских школах отметили Международный день леса

Липчане проведут день без автомобилей

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Жители Тамбовской области просят сохранить санаторий «Инжавинский»

Сегодня, 06:58
0
В далеком 1977 году санаторий «Инжавинский» широко распахнул свои двери для отдыха и оздоровления жителей страны.

На заводе «Моршанскхиммаш» снова задерживают заработную плату

Сегодня, 06:19
0
На заводе ООО «Завод «Моршанскхиммаш» по словам рабочих снова не выплачивают заработную плату, задержка составляет уже 5 месяцев, на заводе работают более 300 человек.

Экологическая акция "Всероссийский День посадки леса"

Сегодня, 06:09
0
Управление лесами Тамбовской области проводит акцию "День посадке леса".

Тамбовскому VLOG’у – год

Вчера, 19:16
0
29 апреля 2017 года тамбовские журналисты Александр Смолеев и Сергей Степанов разместили первое видео на аккаунте в YouTube под названием «Тамбовский VLOG».

Администрация города Тамбова подала в суд на фирму депутата облдумы

Вчера, 13:56
0
Администрация города Тамбова обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области к ООО «Первая строительная компания» с требованием о взыскании задолженности по договору № 01-15-5/15 от 22.01.2015 «О развитии застроенной территории в районе улицы Московской 30,32, расположенной в Октябрьском районе

В Тамбове перекроют улицу Мичуринская

Вчера, 13:04
0
Со 2 по 8 мая будет перекрыта часть улицы Мичуринская от улицы Карла Маркса до улицы Пензенской (за ЛДС «Кристалл») в городе Тамбове.

Депутаты областной Думы вышли на субботник

Вчера, 12:53
0
Жители города Тамбова присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Весна». На уборку части территории парка Дружбы вышел и депутатский корпус Тамбовской областной Думы.

Мемориальная компания Тамбовской области проиграла антимонопольщикам суд

Вчера, 09:39
0
На днях арбитражный суд Тамбовской области отказал Мемориальной компании Тамбовской области в удовлетворении заявленных требований об обжаловании решения Тамбовского УФАС России.

Штрафные санкции больше чем плата за основной долг

Вчера, 09:29
0
Фермерские хозяйства Тамбовской области снова накрыла череда судебных разбирательств. Многие хозяйства не смогли во время расплатится по кредитам и за поставки сельхозинвентаря, материалов (семена, СЗР и т.д.). Прежде всего, это связано со снижением цен на сельхозпродукцию.

Цены на овощи выросли на 14%

28 апреля 2018
0
В марте 2018 г. цены на продовольственные товары повысились на 0,5% для сравнения в марте 2017 г. снизились на 0,4% – сообщает Тамбовстат.

В отношении гендиректора ЗАО «Стройконсалтинг» могут возбудить уголовное дело

28 апреля 2018
0
Больше года на объекте по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, 46 не ведутся строительные работы. Застройщиком ЗАО «Стройконсалтинг» возведено лишь 3 этажа планируемого объекта долевого строительства.

Виктор Путинцев: «Ещё в 10 часов утра сегодня ничего не предвещало беды…»

27 апреля 2018
0
Вчера в Тамбове практически весь депутатский корпус, представители префектуры, журналисты были подняты по крайне важному вопросу в сквере Баратынского вероломные предприниматели установили ларек с мороженным.

Завершился отопительный сезон

27 апреля 2018
0
С сегодняшнего дня начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в жилые дома города Тамбова.

Депутаты передали здание спортивной школы Тамбовской Епархии

26 апреля 2018
0
На заседании Тамбовской городской Думы принято решение о передаче безвозмездно в собственность Тамбовской Епархии РПЦ спортивной школы и земельного участка под зданием по адресу: город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 2.

Рыбаки Тамбовской области проведут открытие сезона

26 апреля 2018
0
29 апреля в Тамбове на пересечении улиц Набережная и Гоголя, пройдет областной турнир по ловле донной удочкой, открытие сезона 2018.

ГИБДД России теперь принимает и в «Единой России»

26 апреля 2018
0
В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» в городе Тамбове открыли общественную приемную.

Депутаты решили резко повысить тарифы на услуги ЖКХ

26 апреля 2018
0
На прошедшем заседании Тамбовской городской Думы народные избранники поддержали проект постановления главы администрации Тамбовской области «О внесении изменений в предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

Прекращено уголовное дело в отношении ПАО «Пигмент» – ущерб возмещен

25 апреля 2018
0
Правоохранительными органами было проведено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере ПАО «Пигмент».

За распространение порнографических материалов молодой человек получил 7 лет

25 апреля 2018
0
Вынесен приговор 30-летнему мужчине, который был признан виновным в развращении школьницы и распространении порнографических материалов через интернет.

В заброшенном доме нашли тело подростка

25 апреля 2018
0
22 апреля в недостроенном заброшенном частном доме было найдено тело 13-летней школьницы.

На пять месяцев перекроют трассу

24 апреля 2018
0
С 21 мая до 31 октября 2018 года будут введены ограничения движения транспортных средств на трассе «Каспий» — Кариан — Строганово (4+418 км - 7+452 км).
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги