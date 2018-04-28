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На заводе «Моршанскхиммаш» снова задерживают заработную плату
Сегодня, 06:19
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На заводе ООО «Завод «Моршанскхиммаш» по словам рабочих снова не выплачивают заработную плату, задержка составляет уже 5 месяцев, на заводе работают более 300 человек. «Когда спрашиваешь про зарплату, говорят пока нет денег, а когда будут, не знаю, а когда говоришь, что будешь жаловаться, говорят, уволим или сократим... Прошу не сообщать работодателю моё имя, потому что я опасаюсь, увольнения и т. п. помогите нам, пожалуйста» - заявил работник предприятия.
В конце прошлого года следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Завод «Моршанскхиммаш".
По информации управления труда Тамбовской области работодателю рекомендовано принять исчерпывающие меры для погашения образовавшегося долга по заработной плате перед работниками.
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