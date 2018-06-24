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В Тамбове автомобиль вылетел на пешеходный тротуар
24 июня 2018
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В Тамбове на злополучном на перекрестке ул. Советская и Чичканова произошло очередное ДТП. На большой скорости автомобиль Киа Рио столкнувшись с другой иномаркой, вылетел на тротуар, задев пешеходов, повис на клумбе. По словам очевидцев, одной женщине удалось отскочить, а вот другую от удара отбросило на ступени аптеки.
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