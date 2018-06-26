|
В Сосновском районе пожилую женщину убили ломом
26 июня 2018
Комментариев: 0
Версия для печати
В Сосновском районе в одном из сел убили пожилую женщину. По «горячим» следам следователи раскрыли убийство, преступником оказался 30-летний уроженец села, который испытывал материальные трудности. Злоумышленник проник на территорию домовладения убитой, ударил ее ломом по голове, а после схватил веревку и стал душить. После того как пенсионерка умерла, он похитил ценности из дома.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.