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В рамках исторического проекта разыскивают участников митинга 22 июня 1941 года
26 июня 2018
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В рамках историко-патриотическая акция «Судьба человека» начался сбор информации о событиях, происходивших в городе Тамбове впервые дни начала войны и судьбах горожан в военные годы. 22 июня 1941 года в 12:00 на площади имени Ленина в Тамбове жители города узнали о начале войны. Кто был в тот день на главной площади города или может, знают кто был из знакомых, просят откликнуться и обратиться по телефонам: 72-47-93 – к Силину Денису Владиславовичу
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