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На закупку штор для школы потратят 5 млн. рублей
27 июня 2018
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Для школы — научно-технологического центра им. И.В. Мичурина на 1275 мест, которая в настоящее время возводится в городе Мичуринске, закупят шторы, общая сумма контракта превышает 5 млн. рублей. Заказчиком выступает Управление образования и науки Тамбовской области.
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