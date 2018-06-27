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Прогнозируются грозы с порывами ветра до 18 м/с
27 июня 2018
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На территории Тамбовской области 27 июня прогнозируются местами грозы с порывами ветра до 18 м/с. Главным управлением МЧС России по Тамбовской области были проинформированы органы местного самоуправления нашего региона, руководители объектов энергоснабжения и ЖКХ, руководители лечебных учреждений о возможных неблагоприятных погодных условиях.
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