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Объявлен сбор средств на строительство монумента в честь тамбовчан – участников войны в Афганистане
27 июня 2018
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Тамбовское региональное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» объявило о сборе денежных средств на возведение мемориала в честь тамбовчан – участников войны в Афганистане. Проекты будущего мемориала разрабатывали студенты ТГТУ. Победителем стал проект Дмитрия Котова, в котором нашли отражение символы афганской войны — скалы, вертолет и черный тюльпан.
Наименование организации: ТРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»
ИНН 6831000890 КПП 682901001
р/с 40703810300000000012
БИК 046850755 к/с 30101810600000000755
Банк: АО БАНК «ТКПБ» г. Тамбов
Адрес: 392000 г. Тамбов ул. Советская, 118, ком. 12
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