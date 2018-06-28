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«КамАЗ» протаранил колонну легковых автомобилей
28 июня 2018
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В Тамбовской области на трассе Р22 в месте проведения дорожных работ грузовик «КамАЗ» протаранил колонну легковых автомобилей, ранения различной степени тяжести получили девять человек. Часть пострадавших были госпитализированы, выясняются причины ДТП.
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