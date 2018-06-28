Алексей Кондратьев: «НАТО начало рассматривать программу компенсации Крыма Калининградской областью» Комментариев: 0



— Всё началось в 2014 году, когда мы сами для себя незаметно свыклись с тем, что происходит. Надо отдать должное, ведь НАТО последовательно и планомерно наращивает свои группировки на тех направлениях, которые сегодня важны для них стратегически... В 2016 году, впервые после Второй мировой войны, произошла высадка десанта на территории Литвы и Польши. Предтечей была тренировка по воздушному минированию акватории балтийского флота практически в чуть более 50-мильной зоне от Балтийска. Это мероприятие прошло незамеченным для всего мира. Как только в 2014 году Крым вошел в состав России, НАТО начало рассматривать программу компенсации Крыма Калининградской областью, — заявил Алексей Кондратьев. В последнем выпуске общественно-политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» темой выпуска стали взаимоотношения России и НАТО. В числе приглашённых гостей был сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев. По его мнению, отправной точкой нагнетания истерии был 2014 год.— Всё началось в 2014 году, когда мы сами для себя незаметно свыклись с тем, что происходит. Надо отдать должное, ведь НАТО последовательно и планомерно наращивает свои группировки на тех направлениях, которые сегодня важны для них стратегически... В 2016 году, впервые после Второй мировой войны, произошла высадка десанта на территории Литвы и Польши. Предтечей была тренировка по воздушному минированию акватории балтийского флота практически в чуть более 50-мильной зоне от Балтийска. Это мероприятие прошло незамеченным для всего мира. Как только в 2014 году Крым вошел в состав России, НАТО начало рассматривать программу компенсации Крыма Калининградской областью, — заявил Алексей Кондратьев.



