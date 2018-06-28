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Детская больница получила аппарат ЭКМО за 12 млн. рублей
28 июня 2018
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Благотворительный Фонд помощи детям World Vita , который развивается при поддержке ведущих российских СМИ, подарил Тамбовской областной детской клинической больнице аппарат для экстренного вспомогательного кровообращения (ЭКМО). Стоит отметить, что работа данного аппарата может обеспечивать функцию лёгких на протяжении нескольких недель
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