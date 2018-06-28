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» » Под Тамбовом загорелся локомотив с 500 пассажирами

Под Тамбовом загорелся локомотив с 500 пассажирами

Вчера, 07:28
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В нескольких километрах от Тамбова загорелся локомотив пассажирского состава №123 Новосибирск – Белгород. На момент пожара, который произошел в двигателе тепловоза, в поезде находилось более 500 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.
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