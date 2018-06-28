|
На перекресте по ул. Чичканова возможно запретят повтор налево
Вчера, 07:34
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня городские власти должны решить проблему перекрёстка улиц Советская/Чичканова в городе Тамбове, где регулярно происходят ДТП. Один из вариантов решения проблемы - запрет на данном перекрёстке левого поворота, альтернативная мера – поворот под стрелку. Дополнительно планируется усилить ограждения, чтобы обезопасить пешеходов, лишь в июне на этом перекрёстке произошло две аварии с пострадавшими.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.