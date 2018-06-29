Пожилая мать смертельно ранила сына за его поведение

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ по факту трагедии, которая произошла в городе Тамбове. На почве постоянных конфликтов произошла ссора между пожилой матерью и сыном, который выпивал и мучил ее своими выходками. В очередной раз, когда сын устроил скандал и бросился на мать с кулаками в качестве самообороны она ударила его ножом в живот. Мужчина не предал этому значение и даже выходил на улицу, на следующий день он скончался. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что в действиях женщины может прослеживаться расстройство из-за длительной психотравмирующей ситуации.