|
63% – руководителей сельхозорганизаций в возрасте 50 лет и старше
Сегодня, 09:32
Комментариев: 0
Версия для печати
Выпуск серии изданий «Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» начинается в июне 2018 года публикацией книги «Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их характеристика» - сообщает Тамбовстат.
На момент проведения переписи зафиксировано 508 сельскохозяйственных организаций, 1466 крестьянских (фермерских) хозяйств, 373 индивидуальных предпринимателей, 299,0 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 586 некоммерческих объединений граждан (садоводческих и огороднических).
Из 240 руководителей сельскохозяйственных организаций более 63% – руководители в возрасте 50 лет и старше, 36% находятся в возрастной группе от 29 до 49 лет. Среди руководителей более 87% – мужчины. Высшее образование имеют 91% руководителей, в том числе высшее сельскохозяйственное – более 50%. Половина всех руководителей работают в сельском хозяйстве более 20 лет.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.