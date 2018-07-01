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Тамбовские профсоюзы за повышение пенсионного возраста
Вчера, 07:37
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2 июля в Тамбове состоялось совместное рабочее совещание совета Общественной палаты Тамбовской области и президиума регионального союза профсоюзов, результатом которого стало принятие нового заявления. В нём говорится: «Признать, что проведение комплексной реформы пенсионной системы, направленной на повышение уровня благосостояния пенсионеров, является необходимым».
Участники совещания обратили внимание общественности на то, что обсуждаемые предложения по изменению пенсионного возраста являются лишь частью предполагаемых новаций. Основная цель - рост уровня пенсионного обеспечения граждан. При этом как отмечают эксперты, до этого роста могут дожить не все.
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