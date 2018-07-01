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» » Жители Рассказово масштабно отметили день молодежи

Жители Рассказово масштабно отметили день молодежи

Вчера, 07:45
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Жители Рассказово масштабно отметили день молодежи В Рассказово прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи областного уровня. На концерте выступили кавер-проект "Юрий Гагарин" и Dj-McFly (Club House Electro). Лучшие представители молодого поколения были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами, цветами и подарками
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