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В Тамбовской области незаконно вырубают лес
Вчера, 07:54
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Прокуратурой Бондарского района выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев на территории муниципального образования. Как было установлено, в лесном массиве зафиксирован факт вырубки около 3,5 куб. метров деревьев. В настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании неизвестного дровосека по ч.1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев).
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